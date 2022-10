Urologista Goiânia – Sangue no esperma. Devo me preocupar?

A presença de sangue no esperma (sêmen) ou hemotospermia não é normal, entretanto, pode acontecer com homens em qualquer idade que já passaram da puberdade, e na maioria dos casos desaparece espontaneamente não necessitando de tratamento.

O sangue no esperma ocorre devido a uma inflamação, infecção, bloqueio ou lesão em alguma parte do sistema reprodutor masculino. As causas mais comuns incluem:

-Infecções urinárias ou infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) que afetam principalmente homens mais jovens.

– Após procedimento urológico como biópsia da próstata ou vasectomia.

– Abstinência de sexo por longo período ou sexo prolongado.

–Hiperplasia prostática benigna (HBP) também conhecido como aumento benigno da próstata.

-Prostatite (infecção na próstata).

– Câncer de próstata quando associado a outros sinais como febre, calafrios, perda de peso e dor óssea.

-Hipertensão arterial grave e descontrolada.

-Uso diário de medicações anticoagulantes como o AAS infantil.

Quase sempre as doenças significativas são excluídas por meio da história clínica, exame físico e avaliação laboratorial. Somente em casos selecionados se deve realizar exames de imagem para complementar o diagnóstico.

Procure o urologista em caso de sangue no esperma principalmente se estiver associado a outros sinais.

