Urologista Goiânia – Quando é indicada a nefrectomia parcial robótica?

Na nefrectomia parcial robótica, o tumor é removido sendo preservado a parte saudável do rim. Atualmente, está técnica cirúrgica é indicada para câncer renal em estágio inicial, tumores únicos entre 4 e 7 cm de diâmetro. Em casos de tumores maiores, a nefrectomia parcial pode ser indicada em pacientes que possuem apenas um rim ou que já apresentem algum grau de disfunção renal.

A abordagem minimamente invasiva por robótica permite a realização do procedimento por pequenas incisões, reduzindo o trauma cirúrgico e permitindo uma recuperação mais rápida do paciente.

A visão tridimensional do campo cirúrgico permite que parte do rim e do tumor sejam removidos com precisão sem danificar os órgãos e tecidos circundantes. Com isso, é possível preservar o máximo de função, diminuindo o risco de insuficiência renal.

A plataforma robótica oferece benefícios consideráveis ao paciente. Se você ou algum familiar recebeu o diagnóstico de câncer renal, agende uma consulta para saber mais sobre a cirurgia robótica.

