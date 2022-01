Urologista Goiânia – Quais as consequências da torção testicular?

A torção testicular ocorre quando o testículo gira dentro da bolsa escrotal e torce o cordão espermático que promove o fluxo sanguíneo para o testículo. As consequências são comprometimento venoso, levando a obstrução do retorno venoso, levando a isquemia testicular. Os sintomas são dor intensa unilateral, de início súbito, que pode irradiar para a região lombar, inguinal ou abdominal, aumento do volume testicular, acompanhada de vermelhidão local e aumento da temperatura e dor ao urinar.

A torção testicular acomete mais pacientes jovens, principalmente adolescentes. É uma emergência urológica que se não for resolvida a tempo (ideal até 6 horas do início dos sintomas) o paciente poderá evoluir com perda do testículo por isquemia.

Se ocorrer dor súbita e de alta intensidade no testículo procure logo uma emergência médica. Quanto mais rápido for diagnosticado a torção testicular, maior a chance de recuperar o testículo acometido!

