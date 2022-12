Urologista Goiânia – Por que homens cuidam menos da sua saúde do que as mulheres?

O principal motivo que leva os homens a cuidarem menos da saúde do que as mulheres é que o cuidado não é visto como uma prática masculina. Desde a infância os meninos são incentivados a serem fortes, ágeis, resistentes e guerreiros, enquanto as meninas desempenham mais funções de cuidado, zelo e afetividade. Além disso, diferente das mulheres que fazem o acompanhamento com o ginecologista desde o início a puberdade, os homens, em sua maioria, não possuem o mesmo hábito de frequentarem o urologista.

Homens, não deixem de cuidar da saúde, independente da sua idade, faça o acompanhamento regular com o urologista. O check up regular com os exames de rotina como hemograma, eletrocardiograma, colesterol e glicemia, além do check up urológico é primordial para garantir a saúde e prevenir doenças.

Se você tem 50 anos ou mais, participe da campanha Novembro Azul e faça a prevenção do câncer de próstata.

Agende sua consulta com um urologista. Não deixe de fazer a prevenção do câncer de próstata.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

