Urologista Goiânia – O uso de cirurgia robótica em tumores renais

A cirurgia robótica tem revolucionado o tratamento de câncer de rim. Com o uso do robô em cirurgias, hoje é cada vez mais frequente o tratamento de tumores renais volumosos com a possibilidade de preservação do rim afetado.

A nefrectomia radical, que consiste na remoção completa do rim, era o padrão ouro em tratamento de tumores renais maiores que 4 cm.

Com os avanços em cirurgia e principalmente o uso de plataformas robóticas, a nefrectomia parcial, que consiste na retirada do tumor preservando o restante do rim afetado, é uma das opções com melhores resultados principalmente a longo prazo.

