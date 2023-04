Urologista Goiânia – Indicações da prostatectomia robótica

A prostatectomia robótica é um tipo de procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado por meio de pequenas incisões, com o auxílio de uma câmera de vídeo e de um robô. Em média são feitas de 4 a 6 incisões na região inferior do abdômen do paciente, por onde serão introduzidos os instrumentos cirúrgicos, acoplados aos braços robóticos e controlados pelo cirurgião que acompanha a cirurgia por um monitor.

A prostatectomia robótica é uma cirurgia para a retirada da próstata. É indicada principalmente no tratamento do câncer de próstata localizado, quando não há metástase, onde a glândula será removida totalmente, removendo todas as células tumorais.

Também é indicada para alguns casos de hiperplasia prostática benigna avançada, quando outros tratamento não foram eficazes. Geralmente a retirada é parcial visando a diminuição do tamanho da glândula e melhora do fluxo urinário.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

