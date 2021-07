Urologista Goiânia – Fimose, parafimose e balanopostite: quais as diferenças?

Fimose

Consiste na incapacidade ou dificuldade de expor a glande através do prepúcio (pele que envolve a glande do pênis). A fimose geralmente regride espontaneamente, mas caso não aconteça até os 2 ou 3 anos de idade, recomenda-se o tratamento definitivo com o urologista.

Parafimose

É uma complicação da fimose! Acontece quando na tentativa de exposição da glande, o prepúcio não volta a posição normal. É considerada uma urgência urológica, já que o anel fimótico pode causar um estrangulamento da glande prejudicando a circulação sanguínea local, podendo comprometer as funções do órgão. Os sintomas são inchaço, dor e vermelhidão no local.

Balanopostite

É a inflamação que ocorre na glande e no prepúcio. Em geral, é provocada por higiene inadequada, dermatite irritante de contato, trauma local, infecção bacteriana ou fúngica (cândida albicans). É comum em portadores de fimose devido à dificuldade de higienização. Os sintomas mais comuns são: vermelhidão, coceira, inchaço e dor local.

Agende sua consulta com o urologista se apresentar alguns desses sintomas.

