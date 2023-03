Urologia Goiânia – Verão acende alerta para cálculos renais

No verão, os casos de pedra nos rins costumam aumentar cerca de 30%, e embora seja mais comum entre adultos jovens, dos 20 a 35 anos e mais frequente em homens, o alerta vale para todas as pessoas!

Com o calor intenso do verão, muitas pessoas deixam de fazer a ingestão de líquidos adequadamente. O aumento da transpiração associado à falta de hidratação pode aumentar as chances de desenvolver cálculos renais, pois a urina torna-se mais concentrada, o que favorece a formação das pedras.

Evitar a formação de pedras nos rins começa com medidas simples de adoção de hábitos saudáveis, como por exemplo:

Beber de dois a três litros de água por dia;

Diminuir o consumo de sal;

Fazer atividades físicas e manter o peso adequado;

Diminuir o consumo de proteína animal, como carnes, especialmente as vermelhas, miúdos e mariscos, especialmente para quem já tem alterações nas taxas de ácido úrico;

Aumentar a ingestão de sucos cítricos, que protegem contra a formação de cálculos renais.

Se cuide no verão, mantenha hábitos saudáveis!

