Urologia Goiânia – Vantagens da cirurgia robótica no câncer de rim

Diante de um diagnóstico de câncer no rim, é normal os pacientes buscarem tratamentos mais avançados e menos dolorosos.

Desta forma, surge como opção a cirurgia robótica, oferecendo muitos benefícios com relação aos procedimentos tradicionais. Ela é uma tecnologia minimamente invasiva, com pequenas incisões, menor dor pós-cirúrgica e recuperação mais rápida para que os pacientes retomem as atividades normais o mais breve possível. Além disso a cirurgia robótica reduz os riscos de complicações e melhora os resultados com maior chance de preservação completa do rim afetado.

Essa técnica que vem sendo muito utilizada na urologia, possibilita uma visão tridimensional e movimentos mais precisos e delicados, facilitando a remoção de tumores renais.

Por isso, em caso de câncer renal, vale a pena conversar com um especialista em cirurgia robótica sobre essa possibilidade!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

