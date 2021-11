Urologia Goiânia – Qual a importância do rastreamento do câncer de próstata?

O rastreamento do câncer de próstata nada mais é que um tipo de check-up em que são realizados a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) no sangue e exame de toque retal que avalia a presença de alterações ou nódulos na glândula. Ele visa detectar precocemente a doença, aumentando em 90% as chances de cura.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos devem fazer anualmente uma avaliação individualizada com um urologista. Os homens da raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem começar aos 45 anos, já que têm uma maior incidência de câncer de próstata.

Se você é homem e tem mais de 50 anos, procure um urologista! Faça a prevenção do câncer de próstata.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

