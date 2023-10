Urologia Goiânia – Incontinência urinária pós-prostatectomia

Homens que realizaram a Prostatectomia, cirurgia de remoção de parte ou de toda a próstata, recomendada para tratar o Câncer de Próstata, podem experienciar incontinência urinária.

De acordo com estudos sobre o assunto, cerca de 40 a 60% dos pacientes que passaram por essa intervenção cirúrgica acabam sofrendo com algum grau de incontinência. Isso acontece porque a próstata está localizada próxima à bexiga e ao esfíncter e, assim, durante o procedimento, pode ocorrer uma lesão nessas estruturas, causando a incontinência.

Geralmente, a maior parte dos casos de incontinência urinária pós-prostatectomia se resolvem em cerca de 3 a 12 meses depois do procedimento, caracterizando uma situação temporária que pode ser resolvida com tratamentos conservadores, como fisioterapia pélvica, uso de eletroestimulação e biofeedback, medicações via oral ou cirurgia em casos mais graves.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

