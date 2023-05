Urologia Goiânia – Fiz o exame de PSA, preciso fazer o exame de toque?

O PSA é um exame de sangue que mede os níveis de antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata. O aumento do nível do PSA no sangue, pode ser indicativo de câncer de próstata e também de diversas doenças como prostatites, infecções urinárias, hiperplasia prostática benigna.

Alguns casos de câncer de próstata no estágio inicial não apresentam alteração no PSA. Por isso, o rastreamento do câncer de próstata deve ser feito com a combinação dos exames de PSA e exame de toque.

Embora o exame de toque seja, muitas vezes, considerado invasivo e desconfortável, ele detecta alterações como nódulos endurecidos ou alguma anormalidade na região. A confirmação do diagnóstico é feita com a biopsia da próstata.

É importante lembrar que o câncer de próstata pode ser assintomático em suas fases iniciais. Portanto, é essencial que os homens com mais de 50 anos e homens de 45 anos da raça negra ou com histórico familiar de câncer de próstata realizem ambos os exames regularmente.

Façam o acompanhamento regular com o urologista. O diagnóstico precoce é fundamental!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

