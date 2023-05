Urologia Goiânia – Fique atento ao sangue na urina! Pode ser câncer de rim!

O câncer de rim é uma doença silenciosa e pode apresentar poucos sintomas inicialmente. Um dos sinais mais comuns é a presença de sangue na urina, conhecida como hematúria, que pode ser microscópica só descoberta em exames laboratoriais ou macroscópica vista a olho nu.

O sangue na urina pode ser um sinal de câncer de rim, mas também pode ser causado por outras condições menos graves, como infecção urinária, aumento da próstata ou cálculos na bexiga. Por isso, é fundamental procurar um urologista para investigar a causa.

O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura do câncer de rim pois, o tratamento pode ser menos invasivo e apresentar melhores resultados se doença estiver no estágio inicial. As terapias mais comuns incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Ao observar sinais de sangue na urina, é essencial procurar um urologista para determinar a causa e o tratamento adequado.

Caso apresente sangue na urina, procure o urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

