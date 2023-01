Urologia Goiânia – Como manter a saúde dos rins

Os rins são uns dos órgãos mais importantes para o bom funcionamento do organismo, são responsáveis pela filtragem do sangue, manutenção do equilíbrio hídrico, controle da pressão arterial e produção de hormônios. Para manter uma boa função renal, podem ser realizadas algumas medidas simples:

Ter uma dieta balanceada e saudável com verduras, leguminosas, frutas, grãos integrais, oleaginosas e gorduras boas, como azeite de oliva.

Evitar o consumo excessivo de sal e produtos embutidos;

Ter o consumo moderado de proteínas,

Evitar o sobrepeso e obesidade, manter um peso ideal;

Controlar os níveis de glicemia e a pressão arterial;

Não usar medicações que são tóxicas aos rins (como anti-inflamatórios);

Ingerir de 2 a 3 litros de água ao dia;

Avaliar periodicamente os exames que marcam alterações renais, como a creatinina e o exame de urina.

Cuide da saúde dos seus rins.

