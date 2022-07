Urologia Goiânia – Como está a atenção a saúde dos seus rins?

Diferentemente dos demais órgãos, os rins geralmente não apresentam sintomas e sinais evidentes na presença de alguma doença. O câncer de rim é uma das doenças renais que não apresenta sintomas nos estágios iniciais, mas, o paciente pode apresentar sangue na urina (hematúria), em algumas situações, e também dores na região lombar.

O câncer de rim por ser de vários tipos sendo o principal o carcinoma de células renais claras, que é responsável por cerca de 70% dos casos.

⠀

O tratamento do câncer de rim é essencialmente cirúrgico, e dependendo da localização, tamanho do tumor pode se optar pela retirada parcial (nefrectomia parcial) ou total do órgão (nefrectomia total). Ambas as cirurgias podem ser feitas por cirurgia aberta, laparoscopia ou cirurgia robótica.

⠀

Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regular, controlar a pressão arterial, ingerir uma quantidade adequada de água diariamente e não fumar diminuem o risco de desenvolver algum tipo de tumor.

Fazer consultas periódicas ao urologista e realizar exames de rotina contribuem para um diagnóstico precoce.

