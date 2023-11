Urologia Aparecida de Goiânia – Descobri que tenho câncer de próstata e agora?

A descoberta de um Câncer de Próstata pode ser bastante impactante e desafiadora. Apesar disso, é extremamente importante manter uma mentalidade positiva e lembrar-se de que o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de tratamento bem-sucedido.

Após o diagnóstico, o primeiro passo é discutir as opções de tratamento disponíveis com seu médico. As abordagens são diversas, incluindo a cirurgia, radioterapia, terapia hormonal e o acompanhamento ativo. Em conjunto com um especialista, será possível determinar qual é a melhor opção para seu caso.

Além disso, é fundamental buscar apoio emocional. Converse com familiares, amigos e considere se juntar à grupos de apoio e terapia que possam ajudar a lidar com o estresse e as emoções que surgem após o diagnóstico.

Outro ponto importante é manter um estilo de vida saudável, praticando exercícios e mantendo uma dieta equilibrada para garantir a manutenção de seu bem-estar durante o tratamento.

Por último, mas não menos importante, lembre-se que muitas pessoas enfrentam essa doença com sucesso e levam vidas plenas e saudáveis depois do tratamento.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

