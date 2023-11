Urologia Aparecida de Goiânia – Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata?

O Câncer de Próstata geralmente é assintomático nos estágios iniciais, sendo diagnosticado precocemente através dos exames de rastreamento. A recomendação é que a partir dos 50 anos os homens devem fazer exames de rotina para identificar essa doença. Em casos em que o indivíduo possui fatores de risco como ser negro ou ter parentes de primeiro grau com a doença, é necessário que ele inicie o rastreamento aos 45 anos.

Os dois exames principais indicados para diagnosticar o Câncer de Próstata são o PSA (Antígeno Prostático Específico), que é um exame de sangue que permite realizar a contagem do antígeno prostático específico no sangue do homem, e o Toque Retal, no qual o médico examina pelo toque manual a anatomia da glândula prostática, identificando nódulos, aumento de volume ou outras alterações. Esses dois exames juntos conseguem identificar 90% dos casos de tumor na próstata.

Caso sejam identificadas quaisquer alterações em um dos exames, o Urologista poderá solicitar a biópsia da próstata para a confirmação da doença. Através da remoção de pequenos fragmentos da próstata com auxílio da ultrassonografia, é feito o exame anatomopatológico do tecido retirado.

Com esses exames, é possível identificar o estágio do câncer e definir o tratamento mais adequado!

