Tratamento de Vasectomia Goiânia – Vasectomia interfere no desempenho sexual?

A vasectomia é a cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides através do corte dos canais deferentes que os conduzem até a vesícula seminal. A cirurgia tem como função impedir que os espermatozoides cheguem até o útero da mulher, não ocorrendo assim a gravidez.

O processo de ejaculação e produção de sêmen continuam normais, apenas não haverá espermatozoides no sêmen. Uma dúvida muito frequente dos homens é: a vasectomia interfere no desempenho sexual? A resposta é não, a vasectomia não causa alteração nos testículos, nem na produção de testosterona responsável pelo aumento da libido ou na potência sexual do homem. Também não há qualquer modificação no tamanho da genitália dos pacientes submetidos a vasectomia.

A vasectomia é um método de contracepção, eficiente, seguro e de fácil realização em mãos urológicas experientes e com baixos índices de complicações.

Consulte seu urologista.

