Sintomas gripais em idosos são sinais de alarme para Covid-19

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da Influenza, com grande potencial de transmissão. Os sintomas popularmente conhecidos são febre baixa, dor no corpo, redução do apetite, tosse seca ou secretiva, congestão nasal e espirros. Normalmente, a gripe tem evolução de um a quatro dias, mas pode se apresentar forma grave.

Especialmente em idosos, é importante ressaltar que a febre pode estar ausente, pode ocorrer confusão mental e uma evolução mais arrastada, com potencial de complicação com pneumonia e comprometimento sistêmico grave.

Neste contexto atual de pandemia, os sintomas gripais são sinais de alarme para Covid-19. Especialmente em idosos, a presença de sintomas gripais, especialmente tosse seca, febre, falta de ar e confusão mental, são sinais de alerta que merecem uma orientação médica.

Em caso de sintomas leves o recurso da telemedicina atualmente validado é útil para orientações, acompanhamento e proteção do paciente e de outras pessoas, tendo em vista o alto potencial de transmissão do vírus. Testagem para Covid -19 (SARS CoV 2) para o paciente e contatos próximos e exames complementares podem ser solicitados, com orientações para procedê-los com segurança, bem como orientações para o adequado isolamento.

Mas se os sintomas forem moderados a intensos ou estiverem progressivamente piorando, a testagem para Covid -19 e a avaliação complementar com tomografia de tórax se fazem necessárias em um ambiente hospitalar, com o rigor de triagem e protocolo de atendimento para os pacientes suspeitos.

Além disso, não podemos nos esquecer da gripe H1N1, cujos sintomas inicialmente podem ser semelhantes, tornando difícil a diferenciação. Existe também o potencial de complicação. Por isso, a recomendação da vacinação anual contra o vírus Influenza. Mas é importante entendermos a recomendação dessa vacina em idosos e outros grupos de risco: a vacina não foi feita para eliminar a possibilidade de gripe, mas justamente para prevenir casos complicados.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Sobre a Dr a Eliza de Oliveira Borges

