Quando é indicado o tratamento cirúrgico para hiperplasia benigna de próstata?

A hiperplasia benigna da próstata (HPB) é uma das principais doenças do homem com mais de 50 anos que tem como principal sinal o bloqueio no fluxo urinário. Na grande maioria dos casos o tratamento medicamentoso traz excelentes taxas de sucesso. Porém, a cirurgia é indicada nos casos em que o os sintomas persistem mesmos após o tratamento medicamentoso ou quando existem complicações como infecção urinária, cálculos na bexiga, sangramento ou impossibilidade de urinar.

A RTU de próstata é o procedimento mais realizado para o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata. A cirurgia realizada por meio endoscópico, através da uretra, tem como objetivo remover a parte interna da próstata por meio da eletrocauterização e assim promover uma desobstrução do canal urinário e aliviar os sintomas.

Atualmente uma das opções de tratamento cirúrgico é o uso do laser entre eles o HoLEP. O procedimento é realizado pela via transuretral por onde é inserido um aparelho fino que permite a passagem da fibra laser. O procedimento faz a enucleação da próstata retirando completamente o adenoma prostático.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

