Dr. Reyner Abrantes Stival – Quando a cirurgia plástica é apropriada para adolescentes?

Dr. Reyner Abrantes Stival – A cirurgia plástica em adolescentes deve ser abordada com extrema cautela, levando em consideração tanto os aspectos físicos quanto os emocionais. Procedimentos cirúrgicos são considerados apropriados principalmente em casos onde existe uma necessidade clínica ou funcional que afeta significativamente a qualidade de vida do adolescente. Exemplos incluem deformidades congênitas, desfigurações resultantes de acidentes, problemas respiratórios devido a desvios de septo nasal, e a necessidade de redução das mamas em meninos com ginecomastia ou em meninas com hipertrofia mamária. Intervenções estéticas também podem ser adequadas para tratar condições de pele graves, como cicatrizes profundas de acne, que podem causar grande impacto emocional durante a adolescência. A recomendação geral é que os adolescentes esperem até os 16 anos para meninas e 18 anos para meninos, pois nessa idade o desenvolvimento físico geralmente está completo. A decisão deve sempre ser tomada em conjunto pelo médico, pais e adolescente.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

