Qual o tratamento do Herpes-Zóster em Idosos?

Herpes-Zóster é popularmente chamada de “cobreiro”. É causado pelo Varicella Zoster Vírus (VZV) ou herpesvírus humano tipo 3. É o mesmo vírus que causa a famosa catapora ou varicela. A maioria das pessoas adultas e idosos apresentaram catapora na infância (a infecção primaria). Depois de resolvida, o VZV permanece latente em terminações nervosas. Devido a condições de baixa da imunidade, como doenças agudas e crônicas, estresse emocional e o próprio envelhecimento, pode ocorrer a reativação do VZV em alguma área do corpo, que geralmente reflete uma inervação (dermátomo) – uma área em faixa em uma região do corpo.

A manifestação cutânea geralmente é uma faixa de lesões bolhosas e vermelhas (vesículas) que são doloridas e ardem. Mas o que mais incomoda e que de fato é mais preocupante é a lesão no nervo acometido. Esta sim, se manifesta com dor persistente de intensidade moderada a forte, muitas vezes implicando na prescrição de combinações de medicações em altas doses.Se não tratada precocemente, pode se tornar uma dor crônica por neurite pós-herpética, com comprometimento da qualidade de vida.

O tratamento com antiviral e sintomáticos idealmente deve ser iniciado tão logo forem detectadas as lesões cutâneas, de preferência nas primeiras 48 h.

Muito importante é a prevenção. Existe a vacina contra Herpes-Zóster, em dose única. Em geral, ela é recomendada para pessoas a partir de 50 anos. A imunização não é 100%, mas é considerada efetiva, pois a pessoa imunizada, se mesmo assim vier a ser acometida pela Herpes -Zóster, desenvolve uma forma mais branda, com menos sintomas.

Uma verdade… uma pessoa pode nunca ter Herpes-Zóster, mas quem tem jamais esquece. Por isso, de uma forma geral, o Geriatra recomenda a vacinação para seus pacientes idosos. Além disso, é capaz de identificar e tratar a doença, muitas vezes em conjunto com terapias não farmacológicas ou procedimentos minimamente invasivos para conter a sequela de dor crônica.

