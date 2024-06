Qual cirurgia plástica combinada você faria?

A cirurgia plástica combinada permite que múltiplos procedimentos sejam realizados em uma única operação. Entre as combinações mais populares, destacam-se:

Abdominoplastia + Implante de Silicone

A abdominoplastia remove a pele e a gordura em excesso do abdômen, além de corrigir a diástase (afastamento dos músculos abdominais), enquanto os implantes de silicone proporcionam seios mais volumosos e firmes.

Lipoaspiração + Implante de Silicone

A lipoaspiração remove a gordura localizada em áreas como abdomên, coxas, costas e braços. Quando combinada com o implante de silicone, é possível não só esculpir o corpo, removendo o excesso de gordura, mas também melhorar a aparência dos seios.

Abdominoplastia + Lipoaspiração

Essa é uma das combinações mais populares para a remodelação corporal. A abdominoplastia trata da flacidez e do excesso de pele no abdômen, enquanto a lipoaspiração remove a gordura localizada de outras áreas do corpo, como flancos, coxas e costas.

Entre os principais benefícios das cirurgias combinadas podemos citar:

Um único período de recuperação, reduzindo o tempo afastado das atividades diárias.

Redução de custos com internação, anestesia e medicamentos.

Resultado estético mais equilibrado e satisfatório.

Menor necessidade de visitas pré e pós-operatórias, facilitando a logística do tratamento.

Antes de optar por uma cirurgia plástica combinada, é fundamental passar por uma avaliação completa com um cirurgião plástico qualificado. A saúde geral do paciente deve ser avaliada para garantir que ele está apto a passar por procedimentos combinados.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Lipoabdominoplastia

Mastopexia

Ritidoplastia

Blefaroplastia