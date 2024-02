Psiquiatria Rio de Janeiro – TDAH é uma doença inventada?

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição médica reconhecida que afeta a capacidade de uma pessoa se concentrar, controlar impulsos e regular o nível de atividade. Estudos neurobiológicos demonstram diferenças na estrutura cerebral de indivíduos com TDAH.

Negar a existência do transtorno pode contribuir para o estigma e impedir o acesso ao tratamento necessário. Diagnosticá-lo e tratá-lo envolve uma avaliação abrangente, considerando o histórico médico, comportamental e educacional.

Terapia comportamental, apoio educacional e, em alguns casos, medicamentos são abordagens comuns no manejo do TDAH. É essencial promover uma compreensão precisa da condição para garantir que as pessoas afetadas recebam o suporte adequado, favorecendo seu bem-estar e desenvolvimento.

