Psiquiatria Goiânia – Quais os tipos de transtorno bipolar?

O transtorno bipolar é um distúrbio mental caracterizado por alterações extremas de humor, que vão desde períodos de euforia intensa até períodos de tristeza profunda (depressão). Nesse distúrbio, existem diferentes tipos, cada um com suas características individuais.

O tipo I conta com episódios de mania que duram em média sete dias, seguidos por períodos de depressão. Já o tipo II envolve episódios de hipomania, menos graves do que a mania completa e alternados com episódios depressivos.

Além desses principais tipos, há também outros subtipos. O transtorno bipolar ciclotímico é definido por oscilações de humor leves, com períodos de hipomania e períodos de depressão leve. Já o transtorno bipolar não especificado ocorre quando as características do transtorno bipolar estão presentes, mas não se enquadram em nenhuma categoria.

Vale ressaltar que o transtorno bipolar é uma condição que varia para cada indivíduo. O diagnóstico e tratamento adequados com o psiquiatra são fundamentais para auxiliar as pessoas que sofrem com esse problema a ter uma vida mais saudável e equilibrada.

