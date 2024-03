Psiquiatria Goiânia – Positividade tóxica: você sabe o que é?

A positividade tóxica é um conceito que descreve a insistência em manter uma atitude positiva em qualquer situação, mesmo quando enfrentamos desafios significativos ou emoções dolorosas. Este fenômeno sugere que, independentemente das circunstâncias, devemos ser otimistas, ignorando ou suprimindo sentimentos negativos, o que, paradoxalmente, pode ser prejudicial à saúde mental.

Essa abordagem pode levar indivíduos a se sentirem culpados por experimentar emoções naturais como tristeza, ansiedade ou raiva, sugerindo são sinais de fraqueza ou falha pessoal. A longo prazo, essa negação emocional impede o processamento adequado de experiências negativas, podendo resultar em estresse acumulado, ansiedade e depressão.

O reconhecimento e aceitação de todas as emoções, positivas ou negativas, são essenciais para a saúde emocional. Encorajar um espaço onde as pessoas possam se expressar livremente é crucial para o desenvolvimento de relações autênticas e genuínas. A verdadeira positividade não ignora as dificuldades da vida, mas oferece suporte e compreensão para enfrentá-las de maneira construtiva.

Você tem positividade tóxica? Deixe nos comentários!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.