Psiquiatria Goiânia – Estilo de vida no Transtorno Depressivo Maior: o que é preciso mudar?

O Transtorno Depressivo Maior é uma condição de saúde mental que afeta a qualidade de vida de muitas pessoas em todo o mundo. Além do tratamento clínico e psicológico, adotar hábitos saudáveis pode ser estimulante para reduzir os sintomas da depressão. É considerada uma doença crônica, pois os sintomas podem durar semanas, meses ou até anos se não forem tratados.

Quais os sintomas do Transtorno Depressivo Maior?

O Transtorno Depressivo Maior afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode afetar pessoas de todas as idades, gêneros e etnias. Entre os principais sintomas, podemos citar:

Sentimento de tristeza;

Perda de prazer ou interesse;

Alterações no apetite;

Distúrbios do sono;

Agitação;

Fadiga;

Sentimento de culpa;

Dificuldade de concentração;

Pensamentos suicidas;

Qual tratamento é recomendável para o Transtorno Depressivo Maior?

Uma mudança importante é adotar uma alimentação saudável e equilibrada. Alguns estudos mostram que uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras pode ajudar a melhorar o humor e reduzir a inflamação no corpo.

Inserir na rotina a prática regular de exercícios físicos também é fundamental, pois ajuda a liberar endorfinas e, consequentemente, melhora o humor, reduz o estresse e contribui para a qualidade do sono. Algumas técnicas de relaxamento, como meditação e ioga, também podem ajudar a reduzir os sintomas da depressão.

Com o tratamento adequado, muitas pessoas com Transtorno Depressivo Maior podem recuperar a qualidade de vida e retornar às atividades cotidianas com mais felicidade e satisfação.

Caso apresente alguns dos sintomas, agende sua consulta com o psiquiatra.

