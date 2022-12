Prevenção do Câncer de Próstata – Vamos falar sobre isso?

O câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que é mais comum após os 65 anos. Mas pode surgir também em homens mais jovens, na faixa dos 40 anos de idade. Tem evolução lenta e em grande parte das vezes, não produz sintomas em sua fase inicial.

Por isso a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas devem fazer anualmente o acompanhamento com o urologista. Homens com os fatores de risco da doença como raça negra ou ter casos de câncer de próstata na família devem começar a prevenção mais cedo a partir dos 45 anos.

O câncer da próstata pode ser identificado com a combinação de dois exames. No exame de toque retal o médico consegue avalia o tamanho, forma e textura da próstata, identificando alterações sugestivas de câncer. O exame de PSA é um exame de sangue que mede a dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA) que em níveis altos pode sugerir a presença de câncer, mas também doenças benignas da próstata.

Faça a prevenção do câncer de próstata com o acompanhamento com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

