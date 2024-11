Por que aumentou os casos de trombose em jovens?

Após a pandemia de Covid-19, notamos uma mudança significativa nas doenças cerebrovasculares, especialmente nos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), comumente conhecidos como derrames.

É crucial estar atento a qualquer dor de cabeça súbita e atípica que não melhore com analgésicos comuns, pois isso pode ser um sinal de alerta. Tal sintoma pode indicar a ocorrência de trombose, que é o bloqueio ou rompimento de uma artéria, como no caso de um aneurisma. Essa condição é extremamente grave e pode ser fatal.

A rapidez no atendimento é crucial e pode significativamente aumentar as chances de sucesso no tratamento.

No Hospital São Silvestre contamos com atendimento especializado em neurocirurgia.

Contato: (62) 3230-2036/ 3230-2023/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

-Vivacom

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

– Holter

– MAPA