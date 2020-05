Opinião GO – Índice de Confiança de Serviços reage em maio, mas recupera só 21,7% da baixa de abril

O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 9,4 pontos em maio, para 60,5 pontos, após atingir em abril, o menor nível da série histórica iniciada em junho de 2008, como efeito negativo da pandemia do novo coronavírus.

Os dados divulgados nesta quinta-feira (28) apontam, porém que, apesar da alta, o índice recupera apenas 21,7% das perdas sofridas nos últimos dois meses.

A confiança no futuro, medida pelo Índice de Expectativas recuperou 32,5% da queda acumulada em fevereiro, março e abril ao subir 17,4 pontos. Mas a confiança no momento presente, avaliada pelo Índice de Situação Atual, subiu apenas 1,5 ponto, após quatro quedas seguidas e continuou bem próximo do nível mínimo histórico registrado em abril.

O economista da Fundação, Rodolpho Tobler, confirma que a melhora foi muito influenciada pela revisão das expectativas, o que sinaliza uma redução do pessimismo. Ele acredita que o resultado deve ser visto com cautela, porque ainda há um longo caminho até voltar ao patamar antes da covid 19.

A pesquisa mostra, ainda, que em maio o setor de serviços profissionais recuperou 12,4% da queda acumulada entre janeiro e abril. Já o setor de serviços para as famílias compensou neste mês 18,4% da queda acumulada nos primeiros quatro meses do ano.