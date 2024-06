O que esperar e como se preparar na consulta inicial na cirurgia plástica com o Dr. Reyner Abrantes Stival

A consulta inicial na cirurgia plástica é mais do que uma simples conversa. É o primeiro passo de uma jornada transformadora, onde sonhos e expectativas se encontram com a expertise e o cuidado de um profissional experiente.

Nessa etapa, o paciente tem a oportunidade de construir uma relação de confiança com o seu cirurgião, discutir objetivos e receber orientações detalhadas sobre o procedimento que deseja realizar.

Por isso, é muito importante ter um espaço acolhedor, onde você se sinta livre para se expressar sem receios e possa falar abertamente sobre seus desejos, expectativas e inseguranças. O profissional vai te ouvir com atenção e responder a todas as suas perguntas com clareza e objetividade.

Não deixe de compartilhar todo o seu histórico médico com total transparência. Informe sobre qualquer condição pré-existente, medicamentos em uso e seus hábitos de vida. Essa informação permitirá ao cirurgião avaliar sua saúde e determinar se você é um bom candidato para a cirurgia.

A consulta inicial é a hora de esclarecer todas as dúvidas. O médico irá descrever em detalhes o procedimento, desde a preparação pré-operatória até a recuperação pós-operatória. Você receberá orientações precisas sobre os cuidados que deverá seguir para diminuir riscos e otimizar os resultados.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

