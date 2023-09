Nutrologia Goiânia – Tirzepatida: novo medicamento contra a obesidade que promete!

Aprovada, pela Anvisa nesta segunda-feira (25), a Tirzepatida é um medicamento indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Essa novidade farmacológica pode revolucionar o tratamento da obesidade. A Tirzepatida promete eliminar de 30% a 50% do peso corporal, índice comparável ao da cirurgia bariátrica.

Também conhecido como Mounjaro, o novo medicamento promete conferir mais eficiência do que o popular Ozempic (semaglutida). De acordo com estudos, houve o dobro de perda de peso com o novo medicamento em comparação a semaglutida.

A Tirzepatida simula a ação de dois hormônios naturalmente produzidos pelo organismo, o GLP-1 e o GIP. Desta forma estimula a liberação de insulina pelo pâncreas, desacelera o esvaziamento do estômago e aumenta a sensação de saciedade contribuindo para a diminuição dos níveis de açúcar no sangue e promovendo o emagrecimento.

A medicação injetável é administrada via subcutânea semanalmente. Os efeitos colaterais são leves e controláveis na maioria dos casos.

Assim como qualquer outro medicamento, o uso só deve ser feito com o acompanhamento de um especialista.

Quer saber mais sobre o novo medicamento? Entre em contato.

