Jornal Opinião Goiás – Prefeitura do Rio anuncia medidas de apoio a contribuintes durante a pandemia de coronavírus

Quatro medidas para dar fôlego aos contribuintes nesse período de pandemia do coronavírus foram divulgadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

O anúncio foi feito nesse fim de semana. Um projeto de Lei será encaminhado nos próximos dias à Câmara de Vereadores.

Dentre as medidas anunciadas, estão a redução de 20% em impostos, a reedição do programa de renegociação de débitos tributários Concilia Rio e a compensação tributária de dívidas de IPTU e ISS de hotéis que estejam prestando serviços de hospedagem em cooperação com o município para conter a Covid-19 – uma recompensa pela utilização dos estabelecimentos como abrigos para a população idosa.