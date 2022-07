Jornal Opinião Goiás – Mapa da FGV aponta que pobreza aumentou na pandemia de covid-19

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que o número de brasileiros que ganham menos de meio salário mínimo aumentou entre 2019 e 2021. De acordo com o documento, o número de novos pobres surgidos ao longo da pandemia de covid-19 chega a quase 30% da população. Os dados estão no Mapa da Nova Pobreza, divulgado esta semana.

Segundo o economista Marcelo Neri, responsável pelo estudo, o número de pessoas com renda domiciliar per capita até R$ 497 mensais atingiu mais de 62 milhões de brasileiros no ano passado.

O levantamento também mostra o avanço da pobreza no Rio de Janeiro, como explica Marcelo Neri.

E estudos publicados pelo Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia e à Universidade Federal de Pernambuco, mostram que muitos brasileiros, mesmo diante dos reflexos da crise sanitária provocada pela covid-19, têm conseguido equilibrar as contas, com a ajuda de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, do governo federal, que em junho beneficiou mais de 18 milhões de famílias.