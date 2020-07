Jornal Opinião Goiás – Ipea apresenta propostas para retomar crescimento econômico pós-pandemia

O compromisso com o equilíbrio fiscal é a chave para o sucesso na retomada do desenvolvimento econômico do país diante do atual cenário mundial segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O instituto divulgou o documento Brasil Pós Covid-19, com 33 propostas de curto a longo prazo, para acelerar o desenvolvimento sustentável no país após a pandemia.

As propostas estão divididas em quatro áreas: atividade produtiva e reconstrução das cadeias de produção, inserção internacional, investimento em infraestrutura e proteção econômica e social de populações vulneráveis.

O estudo recomenda que, além das reformas fiscais, o país deve adotar um amplo conjunto de reformas microeconômicas pró-investimentos e uma reforma tributária que ajudaria a melhorar a eficiência da economia.

O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas, José Ronaldo de Castro Souza Júnior, reforça que essa vai ser a base que vai permitir uma recuperação sustentável.

André Tortato Rauen, diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do Ipea detalha outra proposta do documento que fomenta a sobrevivência das micro e pequenas empresas.

Outras recomendações tratam da utilização das compras públicas para fomentar as atividades de médias e pequenas empresas e a criação de uma estratégia integrada para promover o emprego e a educação dos jovens vulneráveis, além da implementação de programas de subsídio temporário à contratação de trabalhadores.

O documento aponta também para a necessidade de reformas do sistema de recuperação de empresas brasileiras pós-pandemia e apoio financeiro aos esforços internacionais de desenvolvimento de vacinas para o novo coronavírus.