Jornal Opinião Goiás – Indicador do Ipea mostra que inflação pesa mais para famílias com renda de até R$ 1.534,55

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda mostra que nos meses de janeiro a maio de 2020 a inflação foi maior para as famílias de renda mais baixa, que ganham até R$ 1.534,55. Para essas famílias, a inflação teve alta de 0,45%, enquanto os mais ricos, com rendimento acima de R$ 15.345,53, foram beneficiados por deflação de 0,45%.

Pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Maria Andréia Parente Lameiras explica a que se atribui a inflação maior para as famílias de baixa renda.

A economista explica ainda porque houve deflação para as classes mais abastadas. Porteiro de um edifício da zona oeste de São Paulo, Júlio César tem sentido no bolso a inflação maior, principalmente nos preços dos alimentos. Júlio critica o empresariado do setor de supermercados, que inflaciona os preços num momento de pandemia.

O Indicador IPEA de Inflação por Faixa de Renda é calculado mensalmente, com base nas variações de preços de bens e serviços disponibilizados pelo Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e os pesos de cada produto ou serviço são calculados por meio dos dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares).