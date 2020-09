Jornal Opinião Goiás – Enel faz mutirão de parcelamento de débitos em São Paulo

Clientes poderão realizar o pagamento em até 12 vezes sem juros

A concessionária de energia elétrica Enel realiza amanhã (12), na zona oeste da capital paulista e em São Bernardo do Campo (SP), mutirões de parcelamento de débitos. Os clientes poderão realizar o pagamento em até 12 vezes sem juros no financiamento, na própria conta de energia ou no cartão de crédito.

Para serem atendidos, os interessados devem fazer o agendamento do serviço pelo site da empresa, e aguardar uma mensagem via SMS com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser apresentada no local.

Em São Paulo, o atendimento ocorrerá das 8h às 17h, no CEU Jaguaré, na Avenida Kenkiti Simomoto, 80. No mesmo horário, ocorrerá o atendimento em São Bernardo do Campo, na Associação dos Funcionários Públicos da cidade, na Rua Vinte e Oito de Outubro, 61.

Quem participar do mutirão, poderá trocar até quatro lâmpadas incandescentes por outras de modelo Led, mais econômicas do que as convencionais.