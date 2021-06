Jornal Opinião Goiás – Covid-19: Rio de Janeiro vacina profissionais da limpeza urbana esta semana

Garis devem apresentar contracheque da Comlurb

O município do Rio de Janeiro retoma hoje (24) a vacinação contra a covid-19 dos profissionais da limpeza urbana. Os trabalhadores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) podem comparecer aos postos de hoje (24) a sábado (26) para receber a primeira dose do imunizante. É necessário apresentar o último contracheque ou declaração para comprovar o vínculo com a empresa pública.

Seguindo o calendário de vacinação da cidade, também podem comparecer aos postos de vacinação hoje as mulheres de 48 anos, amanhã (25) será a vez dos homens dessa idade e no sábado ocorrerá a repescagem para pessoas também a partir dessa idade.

Ainda nesta semana, o município vacina as grávidas e as mulheres que tiveram filho há pouco tempo. Independentemente da idade, elas poderão ser imunizadas em qualquer dia da semana. Esta fase do Programa Nacional de Imunização (PNI) abrange as grávidas e puérperas sem comorbidades para a covid-19. Elas receberão a vacina da Pfizer ou a CoronaVac, já que o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da AstraZeneca/Fiocruz nesse grupo.

Na próxima semana, dias 28, 29 e 30 de junho, serão vacinadas as pessoas com 47 anos. Em julho serão contempladas as pessoas entre 46 e 38 anos e em agosto, entre 37 e 18 anos, sempre respeitando o escalonamento por idade e sexo. Setembro será a vez dos adolescentes, começando com as meninas de 17 anos no dia 1º, e meninos de 17 anos no dia 2, seguindo até o dia 15 de setembro, quando ocorre a repescagem para todos os adolescentes a partir de 12 anos.