Jornal Opinião Goiás – Confiança do empresário do comércio tem terceira alta consecutiva em julho

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,7 ponto em julho deste ano. Esta é a terceira alta consecutiva do indicador.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (27) pela FGV, o Índice de Situação Atual, que mede a confiança no momento presente, avançou 6,4 pontos e recuperou 83% do que foi perdido desde o início da pandemia de covid-19. Já o Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro, caiu 3 pontos e está 22,5 pontos abaixo do patamar de fevereiro, antes da pandemia.

O coordenador da Sondagem do Consumidor da Fundação, Rodolpho Tobler, afirma que a confiança do comércio mantém a trajetória de recuperação em julho, porém em ritmo menos intenso. Segundo ele, é preciso cautela na interpretação do resultado, considerando que houve recuperação de apenas 65% do que foi perdido no início da pandemia.

Em julho, a confiança subiu em três dos seis principais segmentos do comércio. Desde o início da pandemia, o índice dos revendedores de bens essenciais, como alimentos, bebidas, remédios, produtos de limpeza, entre outros, sofreu menor impacto e está mantendo a trajetória ascendente no dado em médias móveis trimestrais. Por outro lado, no índice dos revendedores dos demais bens, a história é diferente. Eles sofreram bastante no início da pandemia e hoje mostram uma recuperação ainda tímida na mesma base de comparação.