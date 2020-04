Jornal Opinião Goiás – Chega a São Paulo carregamento de testes de coronavírus

575 mil testes para a COVID 19 chegaram nesta madrugada ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. Os testes vieram da Coreia do Sul e foram encomendados pelo Instituto Butantan. Eles serão usados pelo governo do estado no combate à doença.

A avião cargueiro saiu do Aeroporto Internacionall de Incheon, o maior da Coreia do Sul, e fez escala no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, antes de chegar a Viracopos.

Essa é a segunda vez que o estado de São Paulo recebe um carregamento de testes da Coreia do Sul. O primeiro, com 726 mil testes, chegou na última terça-feira.

A carga chegou ao Brasil pouco antes das cinco da manhã, numa operação que envolveu a Receita Federal, além de funcionários do aeroporto e precisou de escolta da Polícia Militar. É que no início do mês, 15 mil testes de coronavírus, além de dois milhões de ítens de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool gel, foram roubados do Aeroporto Internacional de Guarulhos, também em São Paulo. No último sábado 14 suspeitos foram presos acusados de participarem desse roubo.