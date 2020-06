Jornal Opinião Goiás – Assembleia Legislativa do RJ publica abertura de impeachment contra Witzel

Mais uma etapa do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi cumprida nesta segunda-feira (15). O presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ceciliano (PT), publicou no Diário Oficial do Estado a autorização para abertura do julgamento, aprovada pela Casa, na última quarta-feira, de maneira remota. O placar apontou 69 votos a favor e nenhum contra. Só um deputado, do total de 70, não participou da sessão virtual.

Witzel é julgado por crime de responsabilidade, suspeito de envolvimento em compras superfaturadas de equipamentos e insumos para o estado combater a pandemia de Covid-19. Witzel foi alvo, no dia 26 de maio, da Operação Placebo, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que investiga corrupção em contratos na área da Saúde.

A partir de agora, os 26 partidos com representação na Alerj têm um prazo de 48 horas para indicar os representantes na Comissão Especial que irá analisar a denúncia.

O governador receberá uma notificação para apresentar defesa no prazo de dez sessões, quando a denúncia será lida em plenário.

O rito é complexo e tem uma série de etapas até o julgamento final.

Após a leitura em Plenário, o processo entra na pauta de votação e discussão. Encerrada esta fase, será aberta a votação nominal. Se os parlamentares aprovarem por maioria absoluta (36 votos), Wilson Witzel terá que se afastar do cargo. Nesse caso, quem assume é o vice-governador, Cláudio Castro.

A partir daí, um tribunal misto de julgamento analisará o processo, como explica o cientista político e professor da PUC, Ricardo Ismael.

Ainda segundo o professor, o processo na Alerj deve durar de dois a três meses.

Na quarta-feira passada, minutos após a votação, Wilson Witzel se posicionou, dizendo que recebeu “com espírito democrático e resiliência” a notícia do início da tramitação do processo de impeachment na Alerj, e garantiu estar absolutamente tranquilo sobre sua inocência.