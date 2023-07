Jornal Opinião de Goiás – Assistência Social de Aparecida distribui cestas básicas às famílias do Assentamento Buenos Aires

A primeira dama e secretária de Assistência Social de Aparecida de Goiânia, Sulnara Santana, liderou uma ação solidária na tarde desta terça-feira, 25, entregando mais de 30 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem no Assentamento Buenos Aires, no município. Os alimentos foram arrecadados no Concerto Beneficente da Banda Sinfônica de Aparecida, no último dia 1º de julho, no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro.

Com o objetivo de proporcionar auxílio às famílias mais necessitadas, a iniciativa mobilizou voluntários e colaboradores para a arrecadação dos alimentos não perecíveis durante o concerto beneficente. A comunidade mostrou-se solidária e generosa, contribuindo com a doação de itens essenciais.

Sulnara expressou seu compromisso com a promoção do bem-estar social e destacou a importância de ações solidárias para apoiar aqueles que mais necessitam. Ela ressaltou que a parceria com a Banda Sinfônica de Aparecida foi fundamental para o sucesso da arrecadação.

“Através dessa iniciativa, podemos levar um pouco de esperança e alívio às famílias em situação vulnerável. O Concerto Beneficente da Banda Sinfônica de Aparecida não apenas encantou o público, mas também trouxe benefícios reais para a nossa comunidade. É gratificante ver a solidariedade em ação e a união de esforços para promover o bem-estar social”, declarou a primeira-dama que reafirmou ainda seu compromisso contínuo em auxiliar as famílias em condições de vulnerabilidade. “Outras ações serão realizadas para mais famílias que são acompanhadas na secretaria”, garantiu.

No Assentamento Buenos Aires vivem, atualmente, cerca de 80 famílias carentes que são assistidas pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo da região, que é o CRAS Vila Souza. “Como muitas famílias não estavam em suas casas no momento da entrega, que foi no horário de expediente, vamos retornar aqui no fim de semana para continuar a entrega dos donativos para o restante que faltou”, explicou Sulnara.

As famílias beneficiadas destacaram a importância dessas cestas básicas para suprir necessidades básicas e garantir a alimentação de seus filhos. “É difícil conseguir comer certinho todos os dias com a renda pouca que o meu marido ganha e essa cesta chegou no momento certinho, em que mais precisávamos”, disse a dona de casa, Fernanda Marcos da Silva, 32.

A Gislene Bento de Araújo, 44, também agradeceu a assistência recebida. “Lá em casa nós somos cinco pessoas, sendo que três são crianças. Agora nas férias tudo acaba muito rápido, então, já no fim do mês, a dispensa já está vazia. Então essa ajuda é muito bem-vinda”, comentou a dona de casa.

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.