Jornal Opinião – Auxílio Emergencial: 8,3 milhões de pessoas receberão 1ª parcela até o dia 29 de maio

Os trabalhadores que já tiveram seu auxílio emergencial aprovado e ainda não identificaram o crédito da primeira parcela começaram a receber esses valores esta semana. De acordo com a Caixa, são mais de 8,3 milhões beneficiários e cerca de R$ 5 bilhões nesta etapa.

Os pagamentos serão depositados nas contas indicadas pelos beneficiários no ato da inscrição e serão pagos até o dia 29 de maio.

Vai funcionar assim: nascidos no mês janeiro, receberam o auxílio nessa terça-feira; quem nasceu em fevereiro, recebe o dinheiro hoje, quarta-feira; amanhã será a vez dos nascidos em março e assim por diante.

Quem recebeu a primeira parcela depois do dia 30 de abril e está aguardando o segundo crédito precisa acompanhar a divulgação da liberação pelo governo federal.

Os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a segunda parcela. Os pagamentos começaram nessa segunda-feira e vão até o dia 29 desse mês, de acordo com o dígito final do NIS – o Número de Inscrição Social.

Para os trabalhadores que têm conta poupança digital aberta pela Caixa, a segunda parcela será depositada a partir de hoje até o dia 26 de maio; mas, o saque em dinheiro desses valores só pode ser feito entre 30 de maio e 13 de junho, com datas que vão de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

A ideia dessa estratégia da Caixa de espaçar as datas de pagamento dos auxílios é justamente evitar aglomerações e grandes filas nas agências do banco.

Além disso, a Caixa oferece canais virtuais: site e aplicativo. Por lá, os beneficiários podem consultar a aprovação e liberação do auxílio, além de conseguir emitir o cartão de débito virtual da poupança social Caixa.