Jornais de Goiás – MEC libera R$ 4 milhões para construção de hospital de campanha

A cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, terá até o fim de maio um hospital de campanha para atendimento de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (covid-19). Para viabilizar a instalação da unidade, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), liberou R$ 4 milhões. Os recursos são repassados para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), vinculado à Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O superintendente do HUL, Manoel Cerqueira Neto, disse que os hospitais de campanha ajudam principalmente a desafogar a demanda por leitos para pacientes portadores de covid-19 de média complexidade, ou seja, pacientes que devem permanecer internados, mas que dispensam a necessidade imediata de tratamento intensivo. “Normalmente são utilizados para provisão de cuidados temporários de saúde em situações emergenciais, como é o caso da atual pandemia.”

O hospital de campanha ficará em uma área anexa ao Hospital Universitário, e contará com 20 leitos de média complexidade, que se somarão aos 46 leitos já abertos na unidade de doenças respiratórias. Com aproximadamente 700 metros quadrados, erguido em estrutura metálica, o hospital contará também com sala de espera, consultório, posto de enfermagem, sala de acolhimento, antecâmara de paramentação, antecâmara de desparamentação, vestiário e um espaço e repouso para os profissionais.