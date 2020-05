Jornais de Goiás – Caixa faz parceria com prefeituras e espera reduzir filas a partir de quarta-feira

As longas filas que se formaram no entorno das agências da Caixa Econômica Federal podem diminuir consideravelmente a partir desta quarta-feira (6). A previsão é do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa anunciou que o banco fez parceria com diversas prefeituras para organizar e reduzir as filas. E acrescentou que ninguém precisa chegar de madrugada para receber o auxílio emergencial.

Pedro Guimarães informou que, nesta segunda (4) e terça-feira (5), o banco conseguiu ampliar mais de 10 vezes a capacidade de atendimento, em comparação com segunda e terça da semana passada.

De acordo com o balanço parcial atualizado nesta terça-feira (5) pela Caixa Econômica Federal, o número de beneficiados pelo auxílio emergencial é de 51,1 milhões pessoas. E o total de recursos liberados passa de R$ 35,5 bilhões.

E a DataPrev colocou no ar um site para que as pessoas consultem a situação de seus pedidos de acesso ao benefício. O endereço é consultaauxilio.dataprev.gov.br.