Instituto do Especialidades e Sono em Goiânia – Privação de sono: quais as consequências para a saúde?

Privação de sono refere-se a dormir menos do que o necessário para uma determinada idade. O sono normal varia ao longo do desenvolvimento humano e para adultos, varia de sete a nove horas de sono por noite, sendo que os adolescentes e as crianças necessitam de um maior tempo de sono.

Também chamada de Síndrome do Sono Insuficiente (SSI), a privação crônica de sono pode acarretar alterações significativas no funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social do indivíduo, o que compromete substancialmente sua qualidade de vida.

A curto prazo, dormir pouco pode causar: mudança de humor, incluindo sintomas de estresse, de ansiedade ou de irritabilidade, alterações no desempenho em tarefas cognitiva e física, sonolência diurna excessiva, fadiga, problemas de memória, entre outros.

O sono desempenha um papel fundamental no funcionamento de quase todos os sistemas do corpo. A falta de sono pode trazer consequências para a saúde como aumentar o risco de diabetes e de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC; desregular a produção de hormônios, levando à obesidade; aumentar o risco de aparecimento de doenças como demência (Alzheimer), depressão, ansiedade, entre outras.

Mantenha a higiene de sono e hábitos saudáveis e tenha um sono de qualidade!

