Hotelaria para Idosos Goiânia – Os benefícios da prática de atividades cognitivas para a saúde mental

Com o envelhecimento, é comum que as funções cognitivas passem por um lento processo de declínio, contudo, existem exercícios mentais que podem atrasar esse processo e garantir mais qualidade de vida e a melhora da saúde mental do idoso.

As atividades cognitivas são exercícios que estimulam o cérebro, incluindo funções essenciais como a memória e a linguagem. Entre os exercícios cognitivos mais recomendados para idosos, podemos citar:

Ver fotos antigas;

Ler;

Ouvir música;

Dinâmicas em grupos;

Praticar jogos como xadrez, dominó, quebra-cabeças, palavras-cruzadas, sudoku ou até mesmo um jogo da memória.

Com o passar do tempo e a constância na realização dessas atividades, o idoso pode obter diversos benefícios:

Melhora da coordenação motora: os exercícios cognitivos favorecem as interações entre as áreas cerebrais, promovendo a melhora da coordenação.

os exercícios cognitivos favorecem as interações entre as áreas cerebrais, promovendo a melhora da coordenação. Redução dos riscos de desenvolvimento de doenças mentais : por potencializarem as funções cognitivas, atrasando seu declínio, esses exercícios ajudam a diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças como Alzheimer.

: por potencializarem as funções cognitivas, atrasando seu declínio, esses exercícios ajudam a diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças como Alzheimer. Melhora na saúde do cérebro : atividades cognitivas ajudam a oxigenar o cérebro, tornando-o mais saudável.

: atividades cognitivas ajudam a oxigenar o cérebro, tornando-o mais saudável. Preservação da autonomia e independência: além de estimularem o convívio social, atividades cognitivas fazem com que o idoso mantenha suas capacidades funcionais.

Por fim, é importante lembrar que a saúde do corpo e da mente não são desassociáveis, portanto, é preciso cuidar de ambas para garantir uma vida mais plena.

