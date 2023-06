Hotelaria para Idosos Goiânia – Exercícios de relaxamento para reduzir o estresse e promover o bem-estar dos idosos

A terceira idade é um período de grandes mudanças, tanto sociais quanto físicas. Isso pode gerar bastante estresse para indivíduos que ainda estão se acostumando com todas essas alterações. E uma boa forma de controlar os níveis de estresse e promover o bem-estar de idosos são exercícios de relaxamento!

Confira a seguir os 3 principais e mais recomendados:

Controle da respiração

Sente-se ou se deite em uma posição confortável;

Respire profundamente pelo nariz, sentindo o abdômen se encher de ar, enquanto conta mentalmente até 5;

Segure o ar, contando mentalmente até 7;

Depois, solte o ar lentamente pela boca, contando mentalmente até 8. Repita algumas vezes o processo.

Meditação guiada

Contate um profissional ou utilize aplicativos para realizar exercícios de meditação guiada. Essa modalidade de exercício ajuda a relaxar a mente e focar na respiração.

Alongamentos

Para que o alongamento tenha efeitos positivos, comece com movimentos suaves para aliviar a tensão e, gradualmente, aumente a dificuldade dos exercícios. Alongue os braços, pernas, pescoço e outras áreas do corpo, de acordo com sua capacidade.

Lembre-se que é importante adaptar os exercícios de acordo com as necessidades individuais e respeitar o nível de conforto de cada idoso!

