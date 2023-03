Hiperplasia de próstata Goiânia – Conheça 5 fatores de risco para o aumento da próstata

O aumento benigno da próstata, também conhecido como Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma condição que afeta muitos homens. No entanto, a causa exata da HPB ainda não é conhecida. O que se sabe é que alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver a Hiperplasia Prostática Benigna. Conheça abaixo quais são eles:

Idade (acima dos 50 anos);

Alimentação rica em gordura;

Obesidade;

Histórico familiar;

Sedentarismo.

O primeiro sintoma de HPB que a maioria dos homens apresentam é a alteração do fluxo urinário como dificuldade em urinar, aumento da frequência urinária e com mais urgência em urinar. Isso ocorre porque com o aumento da próstata, a uretra é comprimida, tornando-a mais estreita e fina e reduzindo o jato urinário.

Caso você apresente esses sintomas e fatores de risco para desenvolver a Hiperplasia Prostática Benigna, procure o urologista.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

