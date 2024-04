Geriatria Goiânia – Você sabe o que são os Cuidados paliativos?

Os cuidados paliativos devem ser empregados para qualquer condição que ameace a continuidade da vida, seja uma doença incurável e progressiva (câncer, demência, cardiopatia, etc), seja um evento agudo com evolução desfavorável (acidente grave com sequelas debilitantes, processo infeccioso complicado sem resposta às terapias instituídas) ou mesmo um idoso frágil, em fase de fim de vida.

As ações realizadas por uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos incluem a prevenção e o alívio do sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psíquicos, sociofamiliares e espirituais.

Os cuidados paliativos buscam oferecer um sistema de apoio para o paciente viver ativamente o quanto possível até a morte. E também apoio à família para lidar com a doença do paciente e com o luto.

Os cuidados paliativos são uma abordagem que auxilia na melhor compreensão do conceito de finitude e do viver com sentido, mesmo em uma condição terminal.

A humanização no tratamento está justamente no enfoque do cuidado na pessoa, sempre buscando respeitar a autonomia, desejos e valores dos pacientes, quando estes são lúcidos e podem assumir decisões, ou da família que responde por ele.

Uma pessoa sempre é maior que uma doença!

Consultas

Endereço

Instituto de Especialidades e Sono (IES)

Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Preceptora da Residência em Medicina Paliativa do Hospital Dr Alberto Rassi – HGG;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020-2022 e 2022-2024).